Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato anche dell’inizio di stagione di Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Papin ha parlato così di De Ketelaere:

«Con tutto il rispetto, il Bruges (dove Papin ha giocato, ndr) non è il Milan. È un salto che pagherebbe chiunque. De Ketelaere deve acquisire maggiore conoscenza del calcio italiano e dei meccanismi del Milan, ma la stoffa c’è. Mi piace per la qualità delle giocate in velocità e per la forza fisica: nei contrasti si fa sentire».

