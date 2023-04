Diffidati Sporting Juve, ci sono tre bianconeri a rischio per la possibile semifinale di Europa League: di chi si tratta

La Juventus tornerà domani in campo in Europa League contro lo Sporting per il ritorno dei quarti di finale.

Un match che vede Danilo, Bremer e Miretti a grande rischio per una possibile semifinale: con un altro giallo, infatti, i tre sarebbero costretti a scontare un turno di stop per squalifica.

