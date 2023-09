L’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco è il match winner della gara di oggi pomeriggio ad ora di pranzo contro l’Empoli.

L’Inter ha vinto 1-0 sul campo dell’Empoli ultimo in classifica forse con qualche difficoltà in più del previsto. Ci ha pensato Federico Dimarco con un gran sinistro a volo potente e preciso a rompere l’equilibrio nel risultato ed a regalare i 3 punti alla sua squadra. A fine partita Sky Sport lo ha intervistato; ecco le sue parole. “Penso sia stata una partita non facile, siamo partiti bene ma siamo calati a fine primo tempo. Per fortuna abbiamo trovato il gol che vale tre punti importantissimi. Insieme a quello fatto col Verona contro il Torino è il più bello, forse… Ho visto la palla uscire, l’ho presa ed è entrata. Meno male”.

Sulla carriera

“L’unica cosa di cui sono contento è che sono orgoglioso di quanto fatto. Da quando sono uscito dalle giovanili Inter ad oggi è uno dei punti più alti della carriera”.

Sul rinnovo

“Penso non ci siano altre risposte oltre alla mia volontà di rinnovo. Non vedo problemi”.

La situazione

Dopo una lunghissima gavetta che lo ha portato in giro tra Serie A, Serie B e anche qualche squadra estera Federico Dimarco ha coronato e sta coronando il suo sogno di giocare nella squadra per cui tifava sin da bambino. Quest’ultimo particolare dovrebbe rendere meno difficili le pratiche per il rinnovo contrattuale: l’attuale vincolo scade nel 2026 e prevede un ingaggio di poco meno di 2 milioni a stagione. Uno stipendio che non rispecchia il suo ormai grande e certificato valore.

L’articolo Dimarco: “È il momento più alto della mia carriera, ecco cosa dico sul rinnovo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG