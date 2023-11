Grande novità per l’esterno mancino dell’Inter Federico Dimarco: il calciatore ha fondato la sua personale azienda

Svolta per l’esterno dell’Inter Dimarco, che ha costituito la società Dimash della quale deterrà l’80% delle quote, mentre il restante 20 se lo divideranno in parti uguali la moglie e il papà.

La nuova attività, che ha sede nella zona di Porta Romana a Milano, si occuperà della gestione dell’immagine dello stesso giocatore. Questo quanto riportato da Calcio e finanza:

«Sarannoo svolte altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche ulteriori specifiche: pubbliche relazioni e comunicazione, promozione dell’immagine pubblica di management sportivi. L’attività non viene svolta in forma di agenzia”, ma anche la “sponsorizzazione, in particolare quella legata ai messaggi pubblicitari nel settore sportivo ed il merchandising in generale”, oltre alla “vendita di oggettistica, gadget e prodotti promozionali in generale”, “l’assunzione di personale per la preparazione e la gestione di sportivi professionisti” e “la prestazione di servizi generali per sportivi professionisti in generale»

L’articolo Dimarco fonda la società Dimash: di cosa si occuperà proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG