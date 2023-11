Ciccio Graziani si è espresso a Sport Mediaset verso la gara tra Inter e Juventus

Il commento di Graziani verso Juventus–Inter:

«Sarà una partita decisiva per il titolo? Per quello no, è ancora presto, siamo a un terzo del campionato. Però è una sfida di alto livello con qualcosa di importante in gioco. Perché se la Juventus dovesse vincere va prima in classifica e se invece vince l’Inter allunga un pochino di più. Al di là di quello che può succedere stasera, non c’è dubbio che la rosa dell’Inter sia più forte. La squadra di Inzaghi non può nascondersi dal fatto che parte con l’idea di essere competitiva per vincere lo scudetto quest’anno, con quella rosa e soprattutto con la qualità di gioco che esprime».

L’articolo Graziani: «Inzaghi non può nascondersi, l’Inter è da scudetto» proviene da Inter News 24.

