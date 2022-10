Dinamo Zagabria-Milan, è allerta: tifosi rossoneri con la scorta dopo gli sconti della gara di andata

Come riporta La Gazzetta dello Sport sono tra i 1200 e i 1500 i tifosi del Milan attesi questa sera al Maksimir di Zagabria, che farà registrare il tutto esaurito con circa 35 mila spettatori, come ha comunicato ieri il club croato. La situazione in città verrà monitorata fin dal mattino: dopo gli incidenti a Milano in occasione del match dell’andata, il timore è che possano ripetersi scontri e aggressioni anche oggi.

L’idea delle autorità croate è di fare arrivare il gruppo ultrà rossonero scortato allo stadio a ridosso del fischio d’inizio del match e scongiurare così eventuali contatti con i Bad Blue Boys, sostenitori della Dinamo.

