Dionisi esalta l’obiettivo della Juve: «Può ambire a certi palcoscenici». L’allenatore del Sassuolo esce allo scoperto

Dionisi ai microfoni di Dazn ha parlato del suo futuro al Sassuolo e di Frattesi, obiettivo di mercato della Juve.

RINNOVO – «Si, se l’ha detto l’amministratore delegato lo possiamo dire. Non dobbiamo dimenticare quanto fatto di positivo e negativo, le scelte fatte quest’anno che mi sono state di aiuto e devono esserle per la prossima stagione».

FRATTESI – «Fa solo che piacere se lui e Berardi piacciono e possono ambire a certi palcoscenici. Davide ha fatto un ottimo campionato, non so che farà, non dipende da me. Quest’anno si è confermato e ha alzato il livello».

