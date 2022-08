Dionisi: «Siamo in costruzione ma sono contento. Raspadori? Sono orgoglioso di lui». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:

PARTITA – «Tanto, perchè prima di giocarle possono sembrare partite scontate, invece non era normale vincere. Siamo in costruzione: abbiamo cambiato tanto perdendo due giocatori che sono andati in doppia cifra l’anno scorso. Ci siamo compattati, concedendo poco, cosa che ci capita raramente. Potevamo fare il secondo ma sono molto contento».

NON TI E’ PIACIUTO – «Ogni tanto ricadiamo nella leziosità e perdiamo tempo per giocare. Nel secondo tempo non c’era bisogno perchè abbiamo qualità e corsa delle mezzale per uscire ma non le sfruttavamo giocando troppo sulle posizioni. E’ una cosa che ci portiamo avanti dall’anno scorso ma siamo cambiati nelle caratteristiche e nell’impostazione del gioco. Dobbiamo sfruttare anche altre qualità, nel secondo tempo eravamo troppo prevedibili».

RASPADORI – «Sono contento per Giacomo, ovvio che sarei stato più contento se fosse rimasto ma non si possono trattenere i giocatori per forza. Arriva in una grande squadra da sottopunta e questo deve essere un orgoglio per tutti. Gli faccio un grande in bocca al lupo, ma ora penso ai giocatori che abbiamo».

PINAMONTI – «Era importante metterlo dentro perchè ha una ottima fisicità ma non può avere ancora i novanta minuti nelle gambe. Può solo migliorare col tempo».

