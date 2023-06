Diritti TV Serie A, convocata un’assemblea di Lega per discuterne in vista di prossimi anni: i dettagli

La Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea per discutere dei diritti TV dal 2024 al 2029.

IL COMUNICATO – In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per venerdì 30 giugno 2023 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. DIRITTI AV 2024/29: esito trattative private e conseguenti determinazioni.

5. BILANCIO 2023-24: preventivo.

6. Varie ed eventuali.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG