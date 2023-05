Diritti tv Serie A: novità sul bando per il quinquennio 2024-2029. Tutti i dettagli dopo la conferenza di Casini

Oggi l’assemblea dei club di Serie A ha approvato il bando per i diritti tv del quinquennio 2024-2029.

Dopo la conferenza stampa del presidente della Lega Serie A, Casini, emergono delle novità. Il bando sarà pubblicato a breve e tra fine maggio e metà giugno sarà possibile proporre le offerte. I diversi pacchetti che comporrano il bando prevederanno offerte per 3, 4 o 5 anni. Non si sa ancora se una partita sarà trasmesso in chiaro e in esclusiva.

