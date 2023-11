I nerazzurri vogliono tenersi stretto l’esterno olandese ma inizia a esserci qualche intoppo sulla strada che porta al prolungamento anche se non c’è ancora da preoccuparsi.

Denzel Dumfries è uno degli irrinunciabili o quasi nell’Inter di Simone Inzaghi: l’ex Psv Eindhoven dopo un inizio molto titubante due anni fa è cresciuto tantissimo. L’anno scorso sembrava dovesse partire per una grossa somma ma alla fine non se ne fece nulla anche per un suo calo di rendimento pre e post Mondiale; alla fine i nerazzurri riuscirono a monetizzare con la cessione di Onana al Manchester United.

La trattativa

Ora però urge rinnovare il contratto all’olandese, quello attuale scade nel 2025 e prevede uno stipendio di 2,5 milioni a stagione. In questi primi mesi Dumfries sta rendendo alla grande sia con l’Inter che con la nazionale dell’Olanda. Nelle dichiarazioni pubbliche ammette spesso e volentieri di trovarsi benissimo nel suo club attuale e che non pensa al momento di andar via. La trattativa per il prolungamento è già partita ma l’ottimismo che si respirava in precedenza è un po’ diminuito stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport. L’Inter ha intenzione di offrirgli 2 anni di contratto in più a 4 milioni annui; le richieste dell’olandese però sarebbero molto più alte. Non c’è ancora motivo di preoccuparsi ma urge un nuovo incontro per capire se è possibile venirsi incontro: possibile che ci si riveda prima di Natale. In caso di mancato accordo a giugno ci sarà una cessione per non perderlo a costo 0; non è però ancora il momento di pensare a questi scenari.

