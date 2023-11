Djalo Inter, pista calda in vista della prossima estate a parametro zero: tutte le ultime novità sul possibile affare

Il calciomercato Inter guarda alle occasioni a parametro zero e, per quanto riguarda la difesa, l’obiettivo numero uno è Tiago Djalo. Il difensore è fermo ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, il suo contratto con il Lille è in scadenza e non sembra aver intenzione di rinnovarlo.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la pista per portare il portoghese in nerazzurro a parametro zero è parecchio calda, con i nerazzurri che sarebbero in vantaggio sulla Juve (Giuntoli ha fatto un primo sondaggio). Il giocatore era stato vicinissimo ai nerazzurri per il dopo Skriniar, poi il grave infortunio ha bloccato tutto.

