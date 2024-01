Djalo Juve, il difensore a disposizione già per il prossimo match con l’Empoli? Si va verso una scelta: le ultime novità

Nella giornata di ieri Tiago Djalo ha preso parte al suo primo allenamento con la Juve, lavorando parzialmente con il resto del gruppo a disposizione di mister Allegri.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, ciò non gli basterà per essere convocato con l’Empoli. La riabilitazione del portoghese continua, il rodaggio è appena cominciato, ma la sensazione è che ormai serva poco per vedere esordire finalmente il primo colpo di Giuntoli.

The post Djalo Juve, a disposizione già con l’Empoli? Si va verso questa scelta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG