Bernardeschi Juve, colpo last minute per i bianconeri. Tutti i pro di un ritorno che potrebbe concretizzarsi a breve

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Federico Bernardeschi potrebbe andare a chiudere definitivamente il mercato di gennaio della Juve. Bloccati dall’indice di liquidità, i bianconeri non hanno molto spazio per fare mosse, ma il ritorno dell’esterno non comporterebbe chissà quali spese.

Per rientrare a Torino, il giocatore rinuncerebbe ai bonus e percepirebbe uno stipendio basic. La sua duttilità farebbe comodo ad Allegri, che in lui ritroverebbe un leader del gruppo. Il rapporto con gli ex compagni è ancora ottimo e la visita durante la pausa invernale del suo campionato ne è la dimostrazione. Le romane restano alla porta, ma Fede preferirebbe tornare certamente alla corte di Max.

