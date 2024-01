Kostic è ormai un intoccabile per la Juve di Allegri: un dato spiega perchè il giocatore serbo è sempre titolare

Filip Kostic è un intoccabile per Massimiliano Allegri. Come riferisce Sky Sport, il serbo è un vero e proprio talismano per questa Juve e, in coppia con Weah, ha portato a casa 5 vittorie su 5 partite giocate.

Nei match disputati con Cambiaso dall’altra parte, invece, per i bianconeri sono arrivati 8 successi su 10, con l’ottima media punti di 2,5 a partita. L’unica voce negativa è quella degli 0 gol fin qui messi a segno, ma la sua affidabilità non è minimamente in discussione.

