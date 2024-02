Djokovic mental coach del Milan? Cardinale ci aveva pensato ma c’era un grande ostacolo. L’incredibile RETROSCENA sul tennista

Che il grande tennista Novak Djokovic fosse un grande tifoso rossonero non è mai stato un segreto. Quello che era rimasto in segreto era, invece, l’idea di Cardinale di portare il serbo al Milan come mental coach/motivatore della squadra.

Come riportato da La Repubblica, il numero uno rossonero avrebbe voluto affidargli questo ruolo. L’idea di Cardinale è rimasta tale a causa del calendario fitto di impegni del numero uno del tennis mondiale.

