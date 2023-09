L’ex centrocampista Youri Djorkaeff tesse le lodi dell’armeno del difensore francese.

Youri Djorkaeff alla Gazzetta dello Sport ha elogiato alcuni singoli dell’Inter. “Mkhitaryan è diventato campione, uno dei giocatori più intelligenti che ci siano, come si è visto nel derby. Nel tempo Mkhitaryan è diventato un vero amico anche se ci sentiamo meno di quanto vorrei: se l’Inter è diventata così forte è anche per merito dell’equilibrio che le ha dato Henrikh. Lui ha fatto un percorso incredibile, ha dimostrato di essere una grande persona e spero di rivederlo presto con l’Armenia, che ha bisogno di lui“.

Benjamin Pavard

Il derby Thuram-Giroud

“Thuram e Giroud sono giocatori molto diversi. Olivier ha più esperienza e anche lui è un mio caro amico: l’ho visto di recente durante la prima partita del Mondiale di rugby e parlavamo proprio di questo derby, che poi per lui è andato male. Rispetto a Giroud, che è più centravanti, Marcus è capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Hanno giocato insieme in nazionale e non sono egoisti, per questo non mi piace metterli uno contro l’altro“.

L’apporto di Pavard

“Pavard porta ancora più esperienza internazionale, acquisita sia con la Francia che con il Bayern, e ancora più forza fisica e varietà nel gioco: Benji è una benedizione per ogni allenatore, può occupare diverse zone del campo, fare il centrale e il laterale con la stessa naturalezza. È in grado sia di portare palla sia di affondare che di gestire il gioco. Più completo di così…“.

L’articolo Djorkaeff: “L’Inter è forte anche per l’equilibrio che le da Mkhitaryan, Pavard è completo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG