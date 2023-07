Doekhi Juve, ecco l’ultima idea per la difesa bianconero. Chi è il nome che potrebbe suggerire Cristiano Giuntoli

Il Corriere della Sera suggerisce come, con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, in casa bianconera si potrebbero valutare nuovi nomi per rinforzare la rosa.

Tra questi anche quello di Danilho Doekhi, centrale olandese in forza all’Union Berlino in Bundesliga. Il 25enne era obiettivo già del Napoli e il futuro ds juventino potrebbe suggerirlo anche dalle parti di Torino.

