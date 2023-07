Donnarumma rassicura: «Sono stati giorni difficili, ora stiamo bene». Il messaggio del portiere del PSG

Su Instagram, Donnarumma scrive ai tifosi per rassicurare sulle sue condizioni dopo la rapina della scorsa settimana. Ecco le parole dell’ex obiettivo Juve.

DONNARUMMA – «Volevo ringraziarvi per il vostro supporto che mi avete dato a partire da venerdì scorso. Sono stati giorni difficili, però l’importante è che stiamo tutti bene. Ora sono in Giappone e non vedo l’ora di cominciare a giocare e indossare la maglia del Psg nei prossimi impegni. Vi mando un abbraccio grande e ancora grazie a tutti».

