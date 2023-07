Mike Maignan è stato immortalato in una foto in compagnia dei due festeggiati di oggi al Milan: Reijnders e Adli

Giornata di festeggiamenti in casa Milan, a cui vuole partecipare anche Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato immortalato in uno scatto in compagnia dei due festeggiati di oggi, Tijjani Reijnders e Yacine Adli.

L’olandese compie oggi 25 anni, mentre il francese 23. Come didascalia alla foto pubblicata dall’account ufficiale del club rossoneri si legge: « Mike e i festeggiati ».

