L’ex terzino sinistro Andrea Dossena ha giocato sia nel Napoli che nel Liverpool, squadre che si affronteranno in Champions League.

Il doppio ex Andrea Dossena ha anticipato i temi di Napoli-Liverpool a 1 Football Club. “Napoli e Liverpool insieme nel girone di Champions? Tra Europa League e Champions è diventata una gara classica fra le due compagini. Ieri, con la Fiorentina, abbiamo visto per l’ennesima volta la difficoltà del ritmo europeo, totalmente diverso dalla Serie A. il Napoli è una squadra europea, che fa del dominio della gara attraverso il pallone il suo credo”.

Jurgen Klopp

“Solo così puoi cercare di superare il girone. In Champions devi per forza giocare a viso aperto, diversamente, soprattutto nelle tante gare del girone, non arrivi lontano. Giocare ad Anfield Road sarà molto difficile, il Napoli deve fare in modo di non perdere punti per la strada. Sarà per entrambi una sfida difficile. Quando giocavo nel Napoli, chiunque veniva all’allora San Paolo sentiva le gambe tremare. Sono certo che anche oggi ai Reds tremeranno le gambe quando scenderanno in campo al Maradona. In casa, poi, il Liverpool è uno schiacciasassi, una squadra casalinga, come ben sa anche il Barcellona”.

