Douglas Costa attacca Cuadrado: «Inter? Mi dispiace per lui». Queste le parole sul suo ex compagno alla Juve

Il trasferimento di Juan Cuadrado all’Inter ha sorpreso tutti i tifosi della Juventus, che si sono sentiti traditi da quello che consideravano un beniamino, diventato poi all’improvviso un nemico.

A far godere il popolo bianconero, però, ci ha pensato Douglas Costa in uno scambio sui social con un tifoso. Alla domanda sul trasferimento dell’ex compagno in nerazzurro, infatti, il brasiliano ha risposto con un «Mi dispiace per lui».

