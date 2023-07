L’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries non si nasconde e parla apertamente di obiettivo Scudetto.

Denzel Dumfries ha mostrato tutta la sua felicità per l’inizio del ritiro; ecco le sue dichiarazioni ad InterTv. “Ho tanta voglia di iniziare questa mia terza stagione con l’Inter. Abbiamo degli obiettivi chiari, come vincere lo Scudetto, che nei miei primi due anni qui non sono riuscito a vincere. Non vedo l’ora di iniziare: abbiamo degli obiettivi chiari. Quando sono arrivato qui era la mia prima volta al di fuori dei Paesi Bassi: in questi due anni ho imparato molto dal punto di vista tattico grazie allo staff e ai compagni che mi hanno aiutato molto a migliorare”.

Denzel Dumfries

“Adesso continuo a imparare ogni giorno e sono contento. L’anno scorso abbiamo fatto molto bene in Champions League, anche se non abbiamo vinto la coppa: quest’anno vogliamo tornare a vincere il campionato. Ci sono diversi giocatori nuovi che hanno portato qualità alla squadra; la preparazione sta andando molto bene, sono tutti motivati e affamati: mi aspetto molto da questa stagione. Le due amichevoli in Giappone saranno fondamentali per capire qual è la nostra forma fisica e che tipo di calcio vogliamo giocare, in più i nuovi potranno capire qual è il nostro stile di gioco. Grazie a queste partite possiamo vedere quali sono gli aspetti su cui dobbiamo migliorare e dove stiamo facendo bene: sono pronto a giocare“.

