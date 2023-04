Paulo Dybala, attaccante della Roma ed ex bianconero, ha parlato dopo il passaggio dei giallorossi alle semifinali di Europa League

Paulo Dybala, ex numero 10 della Juve, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio della Roma alle semifinali di Europa League.

GOL – «Uso poco il destro, oggi non lo volevo usare molto perchè avevo un po’ di fastidio ma per stoppare andava bene».

PUBBLICO – «Sulla strada da Trigoria allo stadio è stato incredibile. Questa città vive il calcio in modo molto bello, uno stadio così pieno con 70mila persone ti aiuta nei momenti di difficoltà. Sono un uomo in più. Sul 2-1 hanno continuato a spingere e lo abbiamo fatto anche noi. Ho avuto un po’ di paura sul loro gol, ma poi ai supplementari è andata bene».

ROMA – «Tutti abbiamo voglia di vincere, abbiamo un allenatore con una mentalità incredibile. Questa squadra ha vinto l’anno scorso, sa cosa significa vincere in Europa. Mancano poche gare e speriamo di portare la Roma in finale di nuovo».

TOTTI – «Con lui ho parlato alcune volte, non l’ho mai visto ma mi farebbe piacere parlare con lui. Ho grande rispetto per quello che significa per la gente. L’ho visto sullo schermo dello stadio e vogliamo continuare a dargli qualcosa in più».

LAVORARE CON MOURINHO – «Sappiamo tutti quello che ha fatto in Europa, ha vinto ovunque. La sua mentalità ci trascina, sa come sono le partite e come si metteranno. Sapeva che poteva andare così la gara, ci ha spinto a dare qualcosa in più e nel momento in cui ha cambiato sistema di gioco abbiamo iniziato a giocare meglio. E’ stata una vittoria meritata, voglio continuare così».

GOL COME QUELLO ALLA LAZIO – «Per come è finita l’azione si perchè sono andato in scivolata. L’inizio è stato diverso ma il minutaggio anche era lo stesso. Quella porta mi porta fortuna».

DEL PIERO – «Ha avuto paura a fare le punizioni, spero venga a cena ora (ride ndr.)».

The post Dybala a Sky: «Mentalità vincente, voglio portare la Roma in finale» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG