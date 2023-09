Paulo Dybala parla così dell’inizio flop della sua Roma: le dichiarazioni dell’ex attaccante argentino della Juve

Ad un evento dei suoi sponsor, l’ex Juve Paulo Dybala ha così parlato dell’inizio di stagione della sua Roma.

LE PAROLE – «Sarà una stagione molto lunga e con tante partite. Mi auguro di poter arrivare a marzo per competere per tutti i trofei. È il nostro obiettivo, abbiamo una squadra forte. Non abbiamo iniziato bene ma mi sono trovato in situazioni peggiori e, poi, le cose sono andate bene. Spero possano andare così anche stavolta».

