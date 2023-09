A Radio Bianconera, Luciano Moggi ha così commentato la volontà di Leonardo Bonucci di citare in giudizio la Juventus.

LE PAROLE – «Se una società esclude un giocatore, ma permette a questi di potersi allenare, le chiacchiere stanno a zero. Inoltre Bonucci è andato all’Union Berlino, club che gioca la Champions League. Quindi, non capisco che danno pensa di aver subito. Bonucci vorrebbe giocare ancora ad altissimo livello, ma ha il rendimento di chi non più reggere tali standard».

