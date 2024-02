Paulo Dybala parla così sul suo futuro, ecco cosa ha svelato l’ex obiettivo del calciomercato Inter dopo Roma-Torino

Paulo Dybala è stato il protagonista assoluto dell’ultimo incontro di Serie A Roma-Torino. L’argentino ha infatti realizzato una tripletta, mentre ha poi parlato così a Dazn dopo il gol. L’ex obiettivo del calciomercato Inter non ha dato rassicurazioni sul suo futuro in giallorosso, ma ha comunque espresso parole al miele per il suo attuale club.

FUTURO – «Io quando sono arrivato ho detto che mi sembrava aver vissuto già in un’altra vita in questa città. Quello che succederà non lo so, mi sto godendo ogni momento con la squadra e con i compagni perché sono meravigliosi»

