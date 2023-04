L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sulla possibile vendita la prossima sessione di calciomercato del centravanti Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund è sicuramente quel giocatore che l‘Atalanta non vuole fare a meno, e se si parla di calciomercato è una motivazione in più per incatenarlo ai cancelli di Zingonia. L’interesse delle big europee nei confronti del centravanti danese sono evidenti, ma di fronte ad una ipotetica offerta di 70 milioni (cifra richiesta dalla Dea) qual è l‘opinione dei tifosi nerazzurri?

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 493 utenti nerazzurri, il bilancio dei sostenitori atalantini sull’attaccante biondo sono chiari: 58% vorrebbe la sua permanenza almeno per un altro anno rivendendolo poi a 100 milioni; altro 24% venderlo senza problemi a quella cifra; il restante 18% però ci aggiungerebbe un prestito proprio all’Atalanta almeno per la stagione 2023/2024.

