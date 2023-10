Elkann: «Questo per la Juventus è l’anno zero. Con l’aumento di capitale saremo più forti dentro e fuori dal campo». Le parole del numero uno di Exor

John Elkann, a margine dell’inaugurazione del Science Gateway al Cern di Ginevra, all’indomani dell’annuncio dell’aumento di capitale da 200 milioni ha parlato anche di Juventus.

ANNO ZERO – Quest’anno la stagione 2023-24 da una parte celebra questo legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus, e che la Juventus ha con la mia famiglia, ed è anche un anno zero. È un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali.

DERBY – Il derby? Ci sarò. È sempre una partita speciale e difficile, è molto importante per la Juventus, non avendo partite in Europa quest’anno, come tutte le partite in campionato e in coppa. È un campionato aperto, il che lo rende più interessante.

AUMENTO CAPITALE – Il lavoro che è in atto, la solidità che questo aumento dà, permette alla Juve di progettare un futuro che è forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte fuori è anche più forte in campo.

CASO POGBA – Umanamente un grande dispiacere, è stato uno dei più grandi potenziali talenti degli ultimi anni.

