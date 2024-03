Elis Elmas, centrocampista del Napoli, ha voluto lanciare un messaggio alle rivali relativamente ai successi arrivato con i partenopei

Elif Elmas ha lanciato – nell’intervista rilasciata allo Youtuber Blur – una frecciatina all’Inter esaltando i successi arrivati con il Napoli.

LE PAROLE – «Con gli azzurri ho vinto una Coppa Italia e lo scudetto. Vincere a Napoli sai quanto è difficile. È una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore. Vincere qui non è come vincere con Inter, Milan o Juventus. Loro vincono tutti gli anni, il Napoli no».

L’articolo Elmas stuzzica l’Inter: «Vincere a Napoli è diverso rispetto a lì» proviene da Inter News 24.

