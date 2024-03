Lukas Masopust, esterno dello Slavia Praga, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan

Luka Masopust, giocatore dello Slavia Praga, ha parlato della sfida di Europa League contro il Milan ricordando la sfida in Champions con l’Inter nel 2019. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

SFIDA CON L’INTER – «Se penso a San Siro mi torna in mente il pareggio contro l’Inter nel 2019, durante la fase a gironi di Champions. Ci davano per spacciati, ma fermammo i nerazzurri con una gara storica. Paura Guai ad averne, giochiamo per la storia».

IDOLI – «Giocare dall’inizio fu un’emozione, anche perché uno dei miei idoli è sempre stato Andrea Pirlo, protagonista in quello stadio. Quando penso al calcio mi vengono in mente lui e Pavel Nedved, ovviamente»

