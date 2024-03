Thiago Motta dovrà fare a meno di un suo giocatore in vista di Bologna-Inter, in programma sabato 9 marzo alle ore 18

Brutte notizie per Thiago Motta in vista di Bologna-Inter, in programma sabato 9 marzo alle ore 18.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Karlsson ha rimediato trauma distorsivo alla caviglia sinistra e dovrà rimanere ai box per 3-4 settimane. Il rossoblù salterà quindi la sfida con i nerazzurri.

