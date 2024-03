Lo stop di Ayroldi dopo Inter-Genoa continua a tenere banco e la Gazzetta svela un retroscena riguardante la reazione dell’Aia

Continua a far discutere l’arbitraggio e il conseguente stop di Ayroldi in Inter-Genoa, sfida vinta dai nerazzurri lunedì sera. La Gazzetta dello Sport svela le reazioni dei vertici dell’AIA di fronte direzione di gara.

VAR – «Il Var Paterna (l’Avar era Doveri) ha mostrato ad Ayroldi una sola angolazione più la “laterale” pensando che anche una sola immagine potesse essere sufficiente a far revocare il rigore. Così non é stato, perché Ayroldi al video ha mantenuto la decisione (errata) presa in campo. Quindi superficialità da parte del responsabile-Var Paterna (avrebbe dovuto mostrare anche l’azione da dietro i giocatori) ma errore (doppio) più pesante da parte di Ayroldi»

AMMONIZIONE LAUTARO – «Ha lasciato abbastanza stupiti i vertici anche l’ammonizione a Lautaro caduto in area dopo un contatto: dinamica naturale del gioco del calcio. Nella riunione di giovedì a Roma, presente anche il presidente FIGC Gravina e tutti i vertici arbitrali, verranno strette le fila. A undici gare dalla fine, basta flop».

L’articolo Stop Ayroldi, la reazione dell’Aia stupisce tutti – IL RETROSCENA proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG