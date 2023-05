Alluvione Emilia-Romagna, un minuto di silenzio disposto prima di tutte le gare dei campionati: il comunicato

Per volere di Gabriele Gravina, la FIGC ha disposto un minuto di silenzio prima della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina per commemorare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

COMUNICATO – Interpretando il comune senso di vicinanza che unisce l’intero Paese alla popolazione della regione Emilia Romagna, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, d’intesa con la Lega di Serie A, ha disposto un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa Fiorentina-Inter, in programma allo stadio Olimpico di Roma domani 24 maggio alle ore 21.00.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG