Manca pochissimo al Castellani di Empoli per la sfida con i nerazzurri che vale per la quinta giornata del campionato di Serie A.

L’Empoli ultimo in classifica ha una serie di tabù da sfatare visto che è ancora a 0 goal segnati ed a 0 punti in classifica; i toscani ritrovano sulla panchina Aurelio Andreazzoli che da oggi sostituirà l’esonerato Paolo Zanetti. Il nuovo tecnico non stravolge la formazione vista nelle giornate precedenti ma qualche cambiamento; il trequartista sarà solo uno mentre è diverso tutto l’attacco. Simone Inzaghi non vuole minimamente fermarsi ora e punta a raggiungere, attraverso quella che sarebbe la quinta vittoria di fila, Antonio Conte, Josè Mourinho ed Helenio Herrera, gli unici nella storia dell’Inter a riuscire a mettere in fila 5 vittorie di fila ad inizio campionato. Per farlo il turnover è veramente ridotto al minimo: riposano infatti solo Barella e Dumfries dei titolari; torna in formazione anche Calhanoglu, panchina per De Vrij. Ecco le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): 99 Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Pezzella; 18 Marin, 22 Ranocchia, 29 Maleh; 35 Baldanzi; 7 Shpendi, 28 Cambiaghi.

A disposizione: 1 Perisan, 40 Stubljar, 4 Walukiewicz, 5 Grassi, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 20 Cancellieri, 21 Fazzini, 23 Destro, 30 S. Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

