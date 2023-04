Al Castellani, il match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli ed Inter: segui qui la cronaca live

Tutto pronto al Castellani per Empoli-Inter, match valido per la trentunesima giornata di Serie A: segui con noi il match con la cronaca live.

Sintesi Empoli-Inter

4′- Ci prova Brozovic! Sugli sviluppi di un corner, il croato calcia da fuori ma trova la deviazione della difesa dell’Empoli.

2′- Prima azione per l’Inter: Lukaku lanciato in profondità, mette in mezzo un cross che attraversa tutta l’area di rigore e raggiunge Bellanova, che non riesce a concludere.

1′- Comincia il match.

Empoli-Inter 0-0: risultato e tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa. All. S. Inzaghi

