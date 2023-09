Empoli Juve, Castellani sold out. Zanetti sogna un’altra impresa dopo il 4-1 della passata stagione

Cresce l’attesa ad Empoli per l’arrivo della Juve. Come comunicato dal club toscano, sono esauriti i biglietti per il match in programma domani alle 20.45.

π—˜π— π—£π—’π—Ÿπ—œ-π—π—¨π—©π—˜π—‘π—§π—¨π—¦, π—¦π—’π—Ÿπ—— 𝗒𝗨𝗧 π—”π—Ÿ π—–π—”π—¦π—§π—˜π—Ÿπ—Ÿπ—”π—‘π—œ π—–π—’π— π—£π—¨π—§π—˜π—₯ π—šπ—₯𝗒𝗦𝗦 𝗔π—₯π—˜π—‘π—” Esauriti i biglietti per #EmpoliJuventus in programma domani alle 20.45; si invita ad arrivare allo stadio con congruo anticipohttps://t.co/TqyYhVCehr — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 2, 2023

Questa la nota del club.

