La Juve è ospite dell’Empoli nella 36esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve, dopo il terzo successo di fila in campionato contro la Cremonese, vuole dare continuità a questo filotto di vittorie nel match contro l’Empoli. Al Castellani va in scena il posticipo della 36esima giornata di Serie A.

Empoli Juve 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Migliore in campo Juve: a fine partita

Empoli Juve 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Empoli Juve: il pre-partita

Ore 19.00 – Paolo Zanetti potrebbe rispondere ad Allegri con questa formazione.

Empoli 4-2-3-1: Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.

Ore 18.30 – Novità dell’ultima ora: potrebbero giocare a sorpresa Szczesny al posto di Perin, Rabiot al posto di Paredes e Vlahovic al posto di Kean.

Ore 18.00 – In difesa probabile ritorno dal primo di Alex Sandro in sostituzione dello squalificato Danilo. Con lui Bremer e Gatti.

Ore 17.30 – A centrocampo spazio sulla fascia destra a Tommaso Barbieri, alla sua seconda da titolare in stagione. A sinistra, invece, torna titolare Kostic.

Ore 17.00 – Nuova chance dal primo minuto per Moise Kean. Al suo fianco spazio a Milik con Di Maria e Vlahovic inizialmente in panchina.

Ore 16.30 – Allegri confermerà nuovamente il 3-5-2, con tante rotazioni rispetto a Siviglia.

Ore 16.00 – Ben 7 gli assenti di Allegri per Empoli Juve: oltre agli squalificati Danilo e Cuadrado, mancano gli infortunati Pogba, Bonucci, Kaio Jorge, De Sciglio e Fagioli. Prima convocazione per Sersanti della Next Gen, salgono anche Riccio e Barbieri dalla Seconda squadra.

Verso Empoli accanto alla squadra Il video completo — JuventusFC (@juventusfc) May 22, 2023

Monday Night

Serie A

Empoli

Carlo Castellani

20:45

#EmpoliJuve pic.twitter.com/sCyxlamcCh — JuventusFC (@juventusfc) May 22, 2023

