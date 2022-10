Stefano Pioli ha deciso di lanciare Ismael Bennacer dal primo minuto in coppia con Tonali nella gara di questa sera tra Empoli e Milan

Ismael Bennacer ha vinto il ballottaggio con Tommaso Pobega. Stefano Pioli, per la gara di questa sera del suo Milan sul campo dell’Empoli, ha deciso di non optare per un profondo turnover nonostante la gara con il Chelsea del prossimo mercoledì.

L’algerino comporrà la coppia di centrocampo con Sandro Tonali.

The post Empoli-Milan, Bennacer vince il ballottaggio con Pobega appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG