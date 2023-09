Enzo Raiola ha voluto difendere l’ex Milan Gianluigi Donnarumma dalle critiche piovutegli in questi ultimi giorni

Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, ha parlato a Sportitalia dell’ex Milan Donnarumma prima di Italia-Ucraina:

«Dico la verità: su Donnarumma ho poco da dire. è il numero uno dei portieri. Le parole di Spalletti ci hanno fatto piacere perché in Italia c’è questa invidia nei confronti di questi ragazzi che hanno aspirazioni. Lui per fortuna ha le spalle forti, ma penso anche ad altri ragazzi che non sono come lui, che vengono paragonati a Roberto Baggio un giorno, e poi l’altro è uno scarpone. Dobbiamo darci tutta una calmata, sui social, i tifosi e il mondo del giornalismo. Stasera gioca la nazionale italiana e dobbiamo restare uniti, così come tutti gli altri paesi, noi invece non riusciamo: spero che Gianluigi non venga fischiato come gli altri anni, perché in campo non scende solo lui ma tutta la Nazionale. Donnarumma rimasto male? No, lui mi dice sempre che l’unica certezza che ha è che il portiere prende goal. Voi non avete visto il campo l’altra sera, era davvero pietoso. Lui ribadisco che ha le spalle larghe, ma altri ragazzi purtroppo non hanno la sua forza. Parliamo di un ragazzo che è arrivato al Milan e ha preso il posto ad un signor portiere come Diego Lopez; a Parigi ha preso il posto di Navas e in Italia è il titolare assoluto dai tempi di Buffon. DI che cosa parliamo? Donnarumma è il miglior portiere della Nazionale, teniamocelo stretto. Quando ho letto che Luis Enrique non era contento di Donnarumma mi sono sentito confuso: ma come? Ho sentito il direttore sportivo e andava tutto bene. Quindi la gente spara solo c*****e. Con i social hanno tutti possibilità di parola purtroppo ma lo accettiamo. Noi andiamo avanti e ti dico che Gigio sarà il portiere dei prossimi 15 anni in Italia. Lasciamo i ragazzi tranquilli, andiamo a goderci questa partita e speriamo di passare per i prossimi Europei. I tifosi del Milan? Posso capire quando sarà avversario con il PSG a San Siro, arriveranno i fischi. Oggi no, perché c’è la Nazionale Italiana in campo. Il mio augurio è sostenere l’Italia e basta. Donnarumma in difficoltà con la modernizzazione del ruolo? Gigio sa parare ed è la prima cosa, e questo lo sa fare molto bene. Poi lasciamo stare tutte le innovazioni del calcio».

