Eredivisie: il Feyenoord non riesce a vincere: dopo il pareggio alla prima giornata, ancora segno x nel derby con lo Sparta Rotterdam

Tre partite e ancora nessun successo per i campioni d’Olanda, che sembrano avere smarrito quello splendore che aveva caratterizzato la scorsa annata. Dopo la sconfitta in Supercoppa ad opera del Psv e lo scialbo 0-0 all’esordio in Eredivisie contro il Sittard, anche il derby in casa dello Sparta Rotterdam non è andato oltre il pareggio. Ed anzi, la doppietta di Brym (’40 e ’54) ha fatto temere il peggio, evitato dalla risposta di Gimenez al minuto 77 e Sauer al primo di recupero.

Dopo 180 minuti, il distacco dal vertice, occupato da Psv. Twente e Heerenveen, in attesa che si completio il quadro, è già di 4 lunghezze.

