Tutti gli interessi per Cody Gakpo, attaccante del PSV, grande protagonista al Mondiale 2022 in Qatar. I dettagli

Capocannoniere dell’Eredivisie e dell’Olanda in Qatar 2022: Cody Gakpo è oggetto d’attenzione da parte di ben 3 club della Premier League. Ha 23 anni e più ancora dei gol, ha una facilità di assist come nessun altro: 16 fra campionato e coppe europee. Il Psv ha già ricevuto offerte da Manchester United, Arsenal, Newscastle e Liverpool. Il Psv ha resistito a fine agosto (in Olanda si è scritto pure di un’ifferta last minute dell’Ajax dopo la cessione dii Antony). Il giocatore ha sempre dichiarato di pensare al club, ma la tentazione di un’altra esperienza potrebbe concretizzarsi molto presto.

L’articolo Eredivisie, tutti vogliono Gakpo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG