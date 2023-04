Esonero Allegri, la società bianconera non vorrebbe separarsi dal tecnico nonostante gli ultimi risultati. Ma c’è un altro scenario

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus non ha intenzione di separarsi da Massimiliano Allegri, che considera ancora il tecnico giusto per traghettare la squadra fuori da questa crisi. Il tutto nonostante Max abbia perso la testa a San Siro e il suo lavoro non stia brillando certamente per i risultati.

Secondo lo stesso quotidiano, però, si starebbe valutando anche un profilo alternativo: quello di Igor Tudor. In caso di debacle totale in questo finale di stagione, infatti, non è da escludere un clamoroso cambio alla guida, con il croato come profilo preferito per raccogliere l’eredità del livornese.

The post Esonero Allegri, la società non vuole separarsi da lui. Ma spunta un altro scenario appeared first on Juventus News 24.

