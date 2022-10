Esonero Liverani, qual è la posizione del tecnico del Cagliari dopo le ultime sconfitte? Il punto sui rossoblù

Due sconfitte pesanti che bruciano e non poco quelle rimediate dal Cagliari nelle ultime due gare di campionato casalinghe, rispettivamente contro Bari e Venezia.

Stando a quanto riferito da La Nuova Sardegna, la posizione del tecnico rossoblù Fabio Liverani al momento pare non essere in discussione. Da non sbagliare, però, sarà il big match contro il Genoa, primo vero e proprio spartiacque della stagione.

L’articolo Esonero Liverani, qual è la sua posizione? Le ultime da casa Cagliari proviene da Calcio News 24.

