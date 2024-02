Esonero Pioli: il futuro del tecnico dipenderà da questi tre aspetti. Le ULTIME novità sulla panchina rossonera

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto in scadenza nel giugno del 2025. La sua permanenza in rossonero dipende da questi tre aspetti.

Innanzitutto dall’assetto societario, poi dai risultati in campionato e in Europa League e progetto per il futuro.

