Esordio Weah Cambiaso: prima partita ufficiali per i due nuovi acquisti della Juve: la decisione di Allegri

Esordio con la maglia della Juve per Tim Weah e Andrea Cambiaso. I due esterni sono quelli scelti da Allegri per la partita contro l’Udinese.

Per l’americano si tratta del debutto ufficiale in Serie A, mentre sull’altra corsia si tratta della presenza numero 58 nel massimo campionato per Cambiaso.

