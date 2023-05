L’ex attaccante dell’Inter del Triplete Samuel Eto’o mostra ancora una volta come sia tuttora molto attaccato ai colori nerazzurri.

Samuel Eto’o è stato ospite all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport ‘Milano Football Week‘ e ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti; eccone alcune. “Derby? Io ho giocato 8 derby, anche Real Madrid-Barcellona, se vinci il Clasico è come se vincessi la Liga. Poi ho giocato il derby Inter-Milan, è bellissimo, lo stadio pieno. Quando diventa la semifinale di Champions League poi, è davvero indescrivibile. Il derby di mercoledì? Una partita molto buona per noi dell’Inter, stupenda per noi. Se ci avessero chiesto un pronostico prima, quasi tutti avrebbero detto 1-0. Ora abbiamo vinto 2-0, ma c’è ancora molto da fare”.

esultanza a fine gara Inter

“Sicuramente siamo soddisfatti e abbiamo un bel vantaggio. L’Inter è entrata con la mentalità perfetta per la partita, il Milan ci ha messo di più e ha giocato meglio nella seconda parte. Nel secondo abbiamo visto un’altra gara, spero l’Inter martedì possa giocare come a inizio primo tempo. Lukaku? In realtà all’Everton lo vedevo come ora e per me non ha ancora espresso il suo potenziale. È forte fisicamente ed è un goleador, fa tanti gol. Accettavo di stare in panchina solo quando il mister metteva lui. Il ritorno al Chelsea lo ha frenato, ma credo che con le qualità che ha può essere uno dei migliori attaccanti con Lautaro, Dzeko, Benzema, Giroud… Tutti grandi attaccanti. Per me Onana è più forte di Maignan. Sono due grandissimi portieri. Coi piedi Onana è più abile. Ricordo le prime trattative con l’Inter, io ho garantito, non c’era grandissima convinzione. Ora Onana sta per giocare una finale, se non avesse fatto così bene magari mi avrebbero incolpato dicendo che lo avevo sponsorizzato io. Favorita per la finale Champions? Io spero nell’Inter chiaramente. Ma in una finale tutto è possibile”.

