Euroderby, niente pranzo tra Zhang e Cardinale. Continua il gelo tra i due presidenti dei club milanesi

Continua il gelo fra Gerry Cardinale, dal 31 agosto nuovo proprietario del Milan con la sua RedBird Capital, e Steven Zhang, proprietario (con Suning) e presidente dell’Inter. I due, infatti, da quando Cardinale è diventato il numero uno rossonero, non si sono mai parlati, almeno in pubblico (e non si segnalano telefonate).

Non ci sono state strette di mano, né parole, con i due che, raccontano i presenti, in occasione dell’euroderby del 10 maggio si sono serenamente ignorati. L’ultima puntata di questo particolare rapporto verrà “non” vissuta oggi intorno alle 13 quando in Galleria Vittorio Emanuele II nel ristorante del rinomato chef Carlo Cracco, non andrà in scena il pranzo fra le dirigenze che attualmente avviene nel giorno delle partite a livello Uefa. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Euroderby, niente pranzo tra Zhang e Cardinale. Continua il gelo tra i due presidenti proviene da Inter News 24.

