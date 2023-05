Le parole di Christian Vieri sull’Euroderby di domani sera: «Grande tensione, ma quella bella, si gioca a calcio per quello»

Christian Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dell’Euroderby di Champions League. Di seguito le sue parole.

«Grande tensione, ma quella bella. Troppa Boh, ognuno la sente e la gestisce a modo suo. Ma altrimenti cosa la giochi a fare la Champions? Ci vorrebbero ogni anno partite così, si gioca a calcio per quello. Sai che puoi passare per un rimpallo, un fallo non chiamato, una cosa che va bene a te e male agli altri. Che la finale potrà dipendere anche da una piccola cosa. Penso che più o meno sarà così anche stavolta… Sono quelle partite che fai un passo avanti e due indietro, provi ad attaccare ma pensando a non prendere gol in contropiede. Il calcio in questi vent’anni è cambiato, ma fra due italiane è così: un’avversaria non italiana ti attacca di più, ti viene a prendere di più».

