Chicco Evani, reduce dalla lunga esperienza nella Figc, ha parlato a TMW dopo l’addio alla Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ho fatto tredici anni da tecnico nelle nazionali, dall’under 18 fino a vice di Mancini per poi sostituirlo anche in tre gare con tre vittorie nel periodo del covid. Le soddisfazioni non sono mancate: oltre all’Europeo di due anni fa, con l’U20 abbiamo vinto il quattro nazioni e la medaglia di bronzo ai mondiali U20 in Corea del Sud. In Figc hanno il diritto di cambiare ma visto che avevano in testa questa cosa da un po’ potevano comunicare tutto prima in modo da aver più tempo per cercare altro. Ma non serbo rancore».

